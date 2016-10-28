Калешин: «Вряд ли была недооценка «Оренбурга»

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин не считает, что «Оренбург» достоин участи аутсайдера.

«Я считаю, что «Оренбург» – это хорошая команда, там ребята-исполнители много где играли до этого в Премьер-лиге, в хороших командах. Я думаю, что они не на своем месте, где должны быть. Аутсайдеры – это неправильно сказано. Вряд ли была недооценка, потому что мы понимали, что это одна игра в Кубке. В принципе, у нас достаточно хорошая сетка: вылетели «Спартак» и ЦСКА. Мы готовились серьезным образом. Забей на первых минутах, было бы легче. Опять же, это Кубок, такие матчи всегда так проходят, что никому тут не легко.

Что изменилось при Шалимове? Новый тренер, хоть мы его давно знаем, требует разное. Опять-таки, у нас плотный график, и он не до конца, может, делает то, что хотел бы. У нас при таком графике только восстановительные тренировки, предыгровые и сразу потом матч. Тяжело сказать. Говорить о том, что лучше играли при Кононове, а сейчас – хуже или наоборот... Главное, результат. Сейчас бы мы катали мяч туда-сюда, все бы говорили, что «Краснодар» мяч красиво держит, но не выигрывает. При плохой игре выиграли, поговорят неделю, что плохо играли, а три очка никто не заберет. Спорт профессиональный любит только победителей. Так что я не согласен с вашим вопросом. Да, не всегда складывается, как мы хотим. У соперника тоже не мальчики, а серьезные футболисты, которые достаточно квалифицированные. Они не позволяют делать то, что мы хотели. Каждая игра – это отдельная история. Отыграли, забили и готовимся теперь к следующей. Команда такая, какая она есть. Есть требования тренера, которые нас устраивают. Надеюсь, мы тоже устраиваем тренера», – рассказал Калешин.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка России «Краснодар» – «Оренбург» закончился со счетом 3:2 в дополнительное время.