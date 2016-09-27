Калешин: «Балотелли? Все талантливые люди ведут себя неординарно»

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ниццей» рассказал о нападающем соперника Марио Балотелли.

«Это универсальный техничный нападающий. Внушительные габариты позволяют Марио здорово действовать как внизу, так и на «втором этаже». Скоростных качеств ему тоже не занимать, ведь игрок достаточно молод. Скажем так, все при нем!

Непростой характер? Много публикаций в СМИ на эту тему. Но это его жизнь, у каждого своя голова на плечах. Человек просто поступает так, как считает нужным. В принципе, все талантливые люди ведут себя неординарно.

Французский чемпионат сильнее австрийского. Следовательно, команда, попадающая в еврокубки из Франции, заведомо более крепкая. Не могу судить насколько, ведь не видел ее матчей. Но то, что она сильнее австрийцев, это точно. В любом случае на теоретическом занятии нам объяснят, как правильно действовать против «Ниццы», – заявил Калешин.