Калешин: «Краснодар» ждет встреча с очень серьезным соперником»

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ниццы».

«Про «Ниццу» пока мне известно не много. Но не сомневаюсь, что тренеры на теоретических занятиях нам расскажут и покажут сильные и слабые стороны этого коллектива. В любом случае, если «Ницца» сумела крупно обыграть «Монако», один из сильнейших клубов Франции, это говорит о многом. Плюс в команду пришел Марио Баллотелли, нападающий высокого уровня. Так что уверен, нас ждет встреча с очень серьезным, достойным соперником.

Во французском чемпионате традиционно собрано много выходцев с африканского континента. Эти футболисты физически очень сильные, выносливые, они много двигаются, действуют агрессивно и при этом обладают хорошей технической подготовкой. Понятно, что клубы с такими игроками в составе демонстрируют мобильный, быстрый футбол, много прессингуют, и играть против них всегда сложно. Я испытал на себе силу французских команд и в «Рубине», в составе которого мне довелось играть против «Лиона», и в «Краснодаре» во встречах с «Лиллем» два года назад», – сказал Калешин.