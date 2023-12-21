Калешин назвал худшего тренера в своей карьере

Бывший капитан «Краснодара» Виталий Калешин вспомнил о периоде совместной работы с Олегом Блохиным в «Москве».

– Под руководством Блохина в «Москве» вы провели, как признавались, худший сезон в карьере. Как он стал худшим?

– Семь лет прежде я играл крайнего защитника. А Блохин ставил меня справа в полузащиту.

Доходило до абсурдного. Я говорил жене: «Если Блохин меня и на следующую игру туда поставит – значит, совсем ничего не понимаю в футболе».

И ведь ставил! Хоть и не шло у меня.

– Как так вышло?

– Мне тоже стало интересно. У Олега Владимировича был выбор – либо я играю справа в полузащите, либо Набабкин.

А у меня когда-то был опыт игры в полузащите – поэтому и выбирал меня.

– Выходит, из-за Кирилла Анатольевича вы провели худший сезон.

– Он-то не виноват. Это мне так Блохин объяснил. Ничего, вот у Баррьентоса с Блохиным не задалось – Олег Владимирович его и убрал. Из-за чего, правда, не знаю.

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