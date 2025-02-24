Калешин назвал главную проблему «Краснодара»

Экс-игрок «Краснодара» Виталий Калешин рассказал, что мешает команде стать чемпионом России.

«Чемпионом становится не тот, кто выигрывает у лидеров, а тот, кто меньше теряет в матчах с аутсайдерами. Это такой закон.

Надеюсь, что «Краснодар» сможет удачно пройти свой отрезок. Когда я ещe играл, была «болезнь» весенней стадии – много теряли очков, причeм с аутсайдерами», – заявил Калешин