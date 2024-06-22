Калешин поспорил с Мостовым

Виталий Калешин рассказал, в чем не согласен с Александром Мостовым.

«Я не согласен с мнением, например, Мостового: «Я играл, я всe знаю». Нет, это не так.

Без обучения достичь хорошего результата невозможно, поэтому все ребята учились: Семак, Игнашевич, Березуцкие.

Без обучения можно разок стрельнуть, а систематически добиваться результатов невозможно», – считает Калешин.