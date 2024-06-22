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    Калешин поспорил с Мостовым

    Виталий Калешин рассказал, в чем не согласен с Александром Мостовым.

    «Я не согласен с мнением, например, Мостового: «Я играл, я всe знаю». Нет, это не так.

    Без обучения достичь хорошего результата невозможно, поэтому все ребята учились: Семак, Игнашевич, Березуцкие.

    Без обучения можно разок стрельнуть, а систематически добиваться результатов невозможно», – считает Калешин.

    • Экс-спартаковец учится на тренера в академии РФС с августа 2023 года.
    • Игровую карьеру он завершил в 2005 году.
    • Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Алавес».

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (2)
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    SLADE2019
    1719040666
    Думал и вправду спор возник. Было бы интересно. А это никому не нужная полемика. Я тоже не понимаю для чего тренерскую деятельность лицензировать человеку с высшим спортивным, тем более профильным образованием? Эти курсы все проходят для галочки, чтобы получить лицензию. Сомневаюсь, что в высшей школе тренеров дают больше знаний и навыков, чем в ведущих институтах физкультуры.
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    Spartak_forv@
    1719042608
    Вот это он зря накинул,для Мостового инфоповод на пару лет вперед,щас проснётся Всея Руси и пояснит,что он не прав)
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