Калешин поспорил с Мостовым

Виталий Калешин рассказал, в чем не согласен с Александром Мостовым.
«Я не согласен с мнением, например, Мостового: «Я играл, я всe знаю». Нет, это не так.
Без обучения достичь хорошего результата невозможно, поэтому все ребята учились: Семак, Игнашевич, Березуцкие.
Без обучения можно разок стрельнуть, а систематически добиваться результатов невозможно», – считает Калешин.
- Экс-спартаковец учится на тренера в академии РФС с августа 2023 года.
- Игровую карьеру он завершил в 2005 году.
- Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Алавес».