Калешин назвал двух основных претендентов на титул РПЛ

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин выделил претендентов на чемпионство в РПЛ.

– «Краснодар» после победы над «Зенитом» – один из основных претендентов на чемпионство в этом сезоне?

– Я думаю, что «Краснодар» и «Зенит». «Локомотив» здорово выглядит, но согласен с высказываниями многих бывших футболистов: очень много молодых ребят. Соответственно, вероятность спада и нестабильности возрастает.

И все-таки я думаю, что «Локомотив», конечно, будет в гонке, но основные претенденты – это «Краснодар» и «Зенит». Сбалансированные составы, не первый год играют, мало молодежи.