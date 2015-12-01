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    • Ари нанес больше всех ударов в створ, Каборе фолил чаще других в игре с «Ростовом»

    Ари нанес больше всех ударов в створ, Каборе фолил чаще других в игре с «Ростовом»

    Как сообщает InStat, больше всех ударов по воротам в поединке 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Ростов» (2:1) нанесли хавбек Павел Мамаев и нападающий Ари – по четыре. При этом, бразилец обошел россиянина по попаданиям в створ ворот – у него их набралось три. Виталий Калешин превзошел остальных в количестве передач – 79 (точность 91%). Денис Терентьев больше других преуспел в единоборствах – он вступал в них 25 раз (64% удачных). Самым настырным дриблером стал Федор Смолов – в его активе восемь обводок, из которых пять – удачных. А звание самого часто нарушающего правила игрока заслужил Шарль Каборе – пять раз он неаккуратно обходился с соперниками.

    Напомним, по итогам 17-ти туров «Ростов» располагается на второй строчке в турнирной таблице, а «Краснодар» занимает шестое место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2015 06:31
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