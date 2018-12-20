Комбаровы, Березуцкие, Глушаков, Игнашевич, Кержаков и Калачев получили тренерские лицензии категории А

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился эмоциями после получения тренерской лицензии УЕФА категории А.

Сегодня 31-летний игрок и многие другие бывшие и действующие российские футболисты сдали экзамен в Высшей школе тренеров.

Лицензия УЕФА категории А позволяет работать главным тренером во втором по силе дивизионе и помощником – в высшей лиге любого европейского чемпионата.

«Вот и подошла первая стадия обучения в Высшей школе тренеров к концу! Лицензия РФС категории А в кармане», – написал Комбаров в инстаграме под групповым фото.

Вместе с Комбаровым экзамен сдавали его брат Кирилл Комбаров, Руслан Аджинджал, Максим Астафьев, Алексей и Василий Березуцкие, Антон Бобер, Томаш Выходил, Владимир Габулов, Денис Глушаков, Гекдениз Карадениз, Владимир Джубанов, Денис Евсиков, Андрей Ещенко, Алексей Иванов, Сергей Игнашевич, Тимофей Калачев, Виталий Калешин, Александр Кержаков, Денис Колодин, Дмитрий и Кирилл Комбаровы, Сергей Корниленко, Владимир Корытько, Олег Кузьмин, Михаил Осинов, Антон Рогочий, Сергей Рыжиков, Дмитрий А. Смирнов, Антон Хазов, Роман Шишкин.