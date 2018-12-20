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    Комбаровы, Березуцкие, Глушаков, Игнашевич, Кержаков и Калачев получили тренерские лицензии категории А

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился эмоциями после получения тренерской лицензии УЕФА категории А.

    Сегодня 31-летний игрок и многие другие бывшие и действующие российские футболисты сдали экзамен в Высшей школе тренеров.

    Лицензия УЕФА категории А позволяет работать главным тренером во втором по силе дивизионе и помощником – в высшей лиге любого европейского чемпионата.

    «Вот и подошла первая стадия обучения в Высшей школе тренеров к концу! Лицензия РФС категории А в кармане», – написал Комбаров в инстаграме под групповым фото.

    Вместе с Комбаровым экзамен сдавали его брат Кирилл Комбаров, Руслан Аджинджал, Максим Астафьев, Алексей и Василий Березуцкие, Антон Бобер, Томаш Выходил, Владимир Габулов, Денис Глушаков, Гекдениз Карадениз, Владимир Джубанов, Денис Евсиков, Андрей Ещенко, Алексей Иванов, Сергей Игнашевич, Тимофей Калачев, Виталий Калешин, Александр Кержаков, Денис Колодин, Дмитрий и Кирилл Комбаровы, Сергей Корниленко, Владимир Корытько, Олег Кузьмин, Михаил Осинов, Антон Рогочий, Сергей Рыжиков, Дмитрий А. Смирнов, Антон Хазов, Роман Шишкин.

    text

    Публикация от text (@kombarov_23)

    Источник: Инстаграм Дмитрия Комбарова

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    20.12.2018 16:20
    Комментарии35
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      Рейтинг: +177

      Vizual 4 часа назад

      Когда им учится то,все проплачено,все куплено

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Пастырь > Vizual 3 часа назад

      ты так же сдавал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +184

      Красный май 5 часов назад

      Это, надо полагать, и есть те самые "предпосылки для достижения нового уровня отечественного футбола", о создании которых вчера вещала Голодец.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3375

      portero 5 часов назад

      ставлю на Калачева , может у него получится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      тёска 5 часов назад

      молодцы,всех с повышением должности и понижением зарплаты

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2016

      arzamas 6 часов назад

      Это будет зачетное бухалово.
      Главное чтобы журналистки с Первого канала рядом не отдыхали и чтобы стулья были не деревянные.
      И еще, судя по тексту этой информашки Кирилл Комбаров получил сразу ДВЕ лицензии. Не означает-ли это что с него в 2 раза больше приходится?)

      0
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      Рейтинг: +2082

      Спартач80 6 часов назад

      Надеюсь во второй лиге и останетесь все.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +15342

      kykyi 7 часов назад

      Ладно хоть не диплом врача или строителя или еще кого. а то было бы совсем страшно .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1091

      koli4ka 7 часов назад

      А диня глышаков ыкстэрном закончил курсы между оплатой элиментов и сливом главного тренера.Наш пострел везде поспел.

      0
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      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян 7 часов назад

      Конвейер работает...

      2
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      ...
      Рейтинг: +8541

      sssrspartak > Рубик Докоян 7 часов назад

      а отдача равна нулю,имею ввиду качество!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +39980

      Рубик Докоян > sssrspartak 7 часов назад

      Это раздача корочек за деньги. Их каждый год десятками выпускают. Буду работать тренерами по левой ноге, по правой и т.д., дожидаясь приглашения в какой-нибудь клуб.

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      Рейтинг: +8541

      sssrspartak > Рубик Докоян 7 часов назад

      конечно!!

      1
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      Рейтинг: +4663

      ufos73 7 часов назад

      Ну все осталось купить хорошую игру для ПК и устроить мега баталии, среди лучших тренеров ))))

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      Рейтинг: +8541

      sssrspartak > ufos73 7 часов назад

      набрать команду тренеров и играть!!!

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