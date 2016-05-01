Калешин: «Краснодар» готов бороться за чемпионство»

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин выразил мнение, что «быки» могут побороться за чемпионство в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент краснодарская команда занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место.

– «Краснодар» готов бороться за «золото»​?

– Конечно, готов.

– Если команда снова займет третье место, это будет успехом для нее или уже нет?

– Мы идем от игры к игре, поэтому, думаю, что глупо сейчас говорить, что мы довольны будем третьим местом. Будем дальше смотреть, есть еще впереди матчи, надо набирать очки. А в конце, 21 мая, посчитаем, сколько их будет, и какое место займем в итоге.