Калешин: «Еврокубки словно наркотик, без них «Краснодару» уже не обойтись»

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин сравнил участие в еврокубках с наркотиком, без которого «горожанам» уже не обойтись.

«Игра с «Зенитом» показала, что мы на правильном пути. Команда показала футбол, который любят и ждут. Единственное, как подметил наш главный тренер, мы мало забиваем. Будем нацеливаться на самые высокие места, а очки посчитаем в мае.

Еврокубки как наркотик, без них уже никак. Наш президент строит прекрасный стадион, который должен открыться со следующего сезона. Еврокубки нужны как никогда.

Бронзовые медали чемпионата России или победа в Кубке России? Выбрал бы кубок. У меня уже есть две бронзы, третья мне не нужна. Я лучше кубок получу. Есть только первое место, кубки и медали», – сказал Калешин.