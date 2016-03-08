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  • Калешин: «Еврокубки словно наркотик, без них «Краснодару» уже не обойтись»

Калешин: «Еврокубки словно наркотик, без них «Краснодару» уже не обойтись»

8 марта 2016, 01:27
2

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин сравнил участие в еврокубках с наркотиком, без которого «горожанам» уже не обойтись.

«Игра с «Зенитом» показала, что мы на правильном пути. Команда показала футбол, который любят и ждут. Единственное, как подметил наш главный тренер, мы мало забиваем. Будем нацеливаться на самые высокие места, а очки посчитаем в мае.

Еврокубки как наркотик, без них уже никак. Наш президент строит прекрасный стадион, который должен открыться со следующего сезона. Еврокубки нужны как никогда.

Бронзовые медали чемпионата России или победа в Кубке России? Выбрал бы кубок. У меня уже есть две бронзы, третья мне не нужна. Я лучше кубок получу. Есть только первое место, кубки и медали», – сказал Калешин.

Источник: «НТВ-Плюс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Калешин Виталий
Комментарии (2)
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ФК Зенит всея Руси
1457397596
Спартак ведь как-то обходится. И демонстрирует полное счастье и оптимизм.
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REDAT
1457411884
Все правильно, вперед за кубками!!!!!!!!!!!!
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