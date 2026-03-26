«Спартак» победил свой дубль в товарищеском матче

Во время перерыва на матчи сборных состоялась товарищеская встреча между основой «Спартака» и второй командой красно-белых.

Игра из двух таймов по 30 минут прошла на клубной базе.

Главная команда победила дубль со счетом 3:1.

За основу забили Матвей Кузнецов, Манфред Угальде и Никита Массалыга. «Спартак-2» ответил одним голом с пенальти.