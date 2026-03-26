«Спартак» победил свой дубль в товарищеском матче

Во время перерыва на матчи сборных состоялась товарищеская встреча между основой «Спартака» и второй командой красно-белых.
Игра из двух таймов по 30 минут прошла на клубной базе.
Главная команда победила дубль со счетом 3:1.
За основу забили Матвей Кузнецов, Манфред Угальде и Никита Массалыга. «Спартак-2» ответил одним голом с пенальти.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
- В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
- Осенью клуб уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, сменив его сначала на Вадима Романова, а затем на Хуана Карлоса Карседо.
- Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).
Источник: телеграм-канал «Спартака»