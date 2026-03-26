  • В «Балтике» высказались о возможности перехода Талалаева в «Спартак»

В «Балтике» высказались о возможности перехода Талалаева в «Спартак»

26 марта, 12:52
7

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников рассказал о ситуации с контрактом главного тренера команды Андрея Талалаева.

– Продлил ли он уже контракт? Предлагали ли вы ему?

– Мы общаемся. Действующий контракт у него до июня 2027 года. Общаемся, смотрим. Мы в зимнюю паузу договорились, что он с нами минимум до конца этого сезона. Дальше будем садиться, смотреть в зависимости от результатов. Все справедливо.

Если будет блестящий результат, конечно, он там может требовать… просить какое-то изменение условий контракта. Мы будем все это изучать, смотреть. При этом, безусловно, у нас есть отступные, все это прописано. Мы их чуть-чуть скорректировали, он это тоже принимает.

У нас точно есть джентльменская договоренность, что если вот европейский клуб его позовет – такой, который ему интересен, то мы его отпустим. Вот это мы тоже изначально проговаривали. Российские клубы – будем смотреть, не с большим желанием отпускать. При этом у меня почему-то есть уверенность, что Андрею Викторовичу хорошо в Калининграде, он здесь расцвел, очень хорошо и уверенно себя чувствует.

– Мы с вами – люди, сопереживающие «Спартаку». И видим комментарии: «Вот бы Талалаева в «Спартак».

– Я многолетний болельщик «Спартака», и Андрея Викторовича я уже знаю. И мне кажется, что «Спартак» не совсем подходит Андрею Викторовичу Талалаеву или Талалаев не подходит «Спартаку». Не то чтобы мы не хотим отпускать. Это мое мнение такое как болельщика.

  • 53-летний Талалаев возглавляет калининградский клуб с сентября 2024 года.
  • «Балтика» занимает 4-е место в РПЛ с 42 очками после 22 туров.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Талалаев Андрей
Комментарии (7)
neim
1774521085
" 53-летний Талалаев возглавляет калининградский клуб с сентября 2024 года. «Балтика» занимает 4-е место в РПЛ с 42 очками после 22 туров. " Вот и пусть возглавляет, перестаньте лохматить бабушку )))
NewLife
1774522494
От@битесь от Спартака(
FFR
1774522947
Талалай на хрен не нужен Спартаку.
Александр-Балашов-google
1774525097
От одной истерички избавились, зачем нам очередная?
Anton1969
1774532997
От одного психа избавились, и слава богу!!! Ещё один такой, не упёрся!!!
Volrad777
1774539080
Это быдло только в фнл
Бан
1774542502
Вот это был бы цирк. Жаль что не сбудется.
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
1
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
4
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
5
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Овчинников ответил на мнения, что Акинфеев – средний вратарь
14:17
Мелкадзе рассказал о личной жизни: «Плыву по течению»
14:03
Игрок ЦСКА поставил под сомнение важное решение руководства
13:59
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
3
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
18
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
31
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
6
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
18+
