В «Балтике» высказались о возможности перехода Талалаева в «Спартак»

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников рассказал о ситуации с контрактом главного тренера команды Андрея Талалаева.

– Продлил ли он уже контракт? Предлагали ли вы ему?

– Мы общаемся. Действующий контракт у него до июня 2027 года. Общаемся, смотрим. Мы в зимнюю паузу договорились, что он с нами минимум до конца этого сезона. Дальше будем садиться, смотреть в зависимости от результатов. Все справедливо.

Если будет блестящий результат, конечно, он там может требовать… просить какое-то изменение условий контракта. Мы будем все это изучать, смотреть. При этом, безусловно, у нас есть отступные, все это прописано. Мы их чуть-чуть скорректировали, он это тоже принимает.

У нас точно есть джентльменская договоренность, что если вот европейский клуб его позовет – такой, который ему интересен, то мы его отпустим. Вот это мы тоже изначально проговаривали. Российские клубы – будем смотреть, не с большим желанием отпускать. При этом у меня почему-то есть уверенность, что Андрею Викторовичу хорошо в Калининграде, он здесь расцвел, очень хорошо и уверенно себя чувствует.

– Мы с вами – люди, сопереживающие «Спартаку». И видим комментарии: «Вот бы Талалаева в «Спартак».

– Я многолетний болельщик «Спартака», и Андрея Викторовича я уже знаю. И мне кажется, что «Спартак» не совсем подходит Андрею Викторовичу Талалаеву или Талалаев не подходит «Спартаку». Не то чтобы мы не хотим отпускать. Это мое мнение такое как болельщика.