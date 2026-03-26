Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпин высказался об ужесточении лимита в РПЛ

26 марта, 10:22
14

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

– Есть дискуссия довольно серьезная, что Министерство спорта собирается лимит ужесточить. Как вы на это реагируете?

– Как и реагировал.

– Вы противник лимита были исторически всегда. Вы против лимита.

– Ну все, все. Ничего не изменилось. Я уже все сказал в 2008 году. 17 лет назад, 18 почти.

– Вы готовы объяснять, дискутировать с министром спорта [Дегтяревым] на эту тему?

– Да. Если надо да, если мое мнение интересно, то да. Окей, вот он я здесь, готов дискутировать.

– Какие аргументы, давайте напомним.

– Да ну сколько можно, уже неинтересно. Ну они одни и те же: конкуренция – двигатель прогресса. Все. Конкуренция – неважно, с русскими конкурирую или с нерусскими.

  • Министерство спорта России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Карпин Валерий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1774510530
Согласен с Карпиным, лимит зло!
Ответить
СильныйМозг
1774510713
Пуделю зачет.
Ответить
Semenycch
1774511020
Впервые частично согласен с этим скотом! Лимит должен быть, но относительно мягкий!
Ответить
BRO_football
1774512022
Да у нас топ-клубы превратились в сборные Бразилии! Играет там трое русских в основном составе только лишь потому, что лимит на легионеров есть. А если бы его не было, все 11 были бы бразильцами или из других стран Латинской Америки. И никакой конкуренции не было бы совсем. А играют русскими футболистами команды из нижней части таблицы лишь потому, что у них просто нет денег на 11 легионеров. Деньги - двигатель прогресса, а не конкуренция. Так что лимит надо ужесточать, ибо нефиг тратить государственные деньги на легионеров!
Ответить
NewLife
1774514928
Можно представить эту сцену как "Карпин на допросе у врага")))
Ответить
sochi-2013
1774516254
Дебил полный! И это главный тренер сборной, который, вроде как, должен призывать растить СВОИХ игроков!
Ответить
bset
1774516399
Когда уже перестанут у него брать интервью?) Собеседник нулевой) Жене не завидую) - Дорогой, скоро ужин - Ну и? - Что ты хочешь? - То же, что и всегда. Уже 10 лет назад все сказал - Напомни, что это? - Ну сколько можно. Уже неинтересно. Ничего не поменялось
Ответить
sochi-2013
1774516461
Московское «Динамо» стало первым клубом в истории чемпионатов России, выпустившим 11 легионеров в стартовом составе. Это произошло 27 августа 2005 года в матче против «Москвы» (1:2). К этому стремимся? За кого болеть????
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 