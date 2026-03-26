Карпин высказался об ужесточении лимита в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
– Есть дискуссия довольно серьезная, что Министерство спорта собирается лимит ужесточить. Как вы на это реагируете?
– Как и реагировал.
– Вы противник лимита были исторически всегда. Вы против лимита.
– Ну все, все. Ничего не изменилось. Я уже все сказал в 2008 году. 17 лет назад, 18 почти.
– Вы готовы объяснять, дискутировать с министром спорта [Дегтяревым] на эту тему?
– Да. Если надо да, если мое мнение интересно, то да. Окей, вот он я здесь, готов дискутировать.
– Какие аргументы, давайте напомним.
– Да ну сколько можно, уже неинтересно. Ну они одни и те же: конкуренция – двигатель прогресса. Все. Конкуренция – неважно, с русскими конкурирую или с нерусскими.
- Министерство спорта России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»