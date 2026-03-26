Мор: «Заболотный – не уровень «Спартака»

26 марта, 08:29
54

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре нападающего команды Антона Заболотного.

«Конечно, история Заболотного в «Спартаке» подходит к концу. Как показала практика, Заболотный – не уровень «Спартака». Здесь нет ничего неожиданного. У него был шанс проявить себя, но после красной карточки с «Балтикой» он сам себе всe испортил. Так бывает.

Могло сложиться по-другому, однако своими шансами Заболотный не воспользовался, а в «Спартаке» их можно немного получить. Футболист возрастной, сильная конкуренция. Получилось так, как получилось. Ключевое – красная карточка с «Балтикой», – сказал Мор.

  • 34-летний Заболотный провел за «Спартак» 15 матчей, сделал 3 ассиста.
  • Он перешел в команду из «Химок» летом 2025 года, подписав с московским клубом контракт сроком на один сезон.

...уефан
1774506367
...брали, как бесплатную антропометрию...
Mirak92
1774506802
А Спартак на каком месте?
Romeo 123
1774508638
Заболотный-уровень дворового футбола
FWSPM
1774510498
да причем здесь красная? возрастной футболист пришел третьим на позицию. Типа довбни. Что бы было на всякий случай. Никто на него ставку никогда не делал.
vvv123
1774510989
Заболотный вообще не уровень РПЛ!
BRO_football
1774512390
Согласен. Великий Зе достоит большего. Это уровень Барселоны или Реала.
FFR
1774512634
Это я говорил давно, когда его подписывали, лучше было бы вернуть Бакаева.
Foxitkuban
1774513092
Заболотный – не уровень «Спартака» - а какой он, уровень Спартака? Нынешнего Спартака. Не того, великого, Романцевского, который до сих пор греет душу болельщикам красно-белых, а реальный, нынешний! Со всеми сомнительными решениями сомнительного руководства, вечными скандалами, плохими результатами, "серыми" трансферными схемами... Забудьте, нет больше ТОГО Спартака, к сожалению. Сейчас уровень Спартака - крепкий средняк, от которого можно ожидать чего угодно - как феерии с лидерами, так и провала с аутсайдерами. Печально.
erybov1965
1774520248
А тот,кто принимал решение о его приобретении - уровень Спартака?
Anton1969
1774532843
Пока, начальники будут ставить на место тренера не пойми кого, не будет и нормальной команды!!!
