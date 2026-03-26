Мор: «Заболотный – не уровень «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре нападающего команды Антона Заболотного.

«Конечно, история Заболотного в «Спартаке» подходит к концу. Как показала практика, Заболотный – не уровень «Спартака». Здесь нет ничего неожиданного. У него был шанс проявить себя, но после красной карточки с «Балтикой» он сам себе всe испортил. Так бывает.

Могло сложиться по-другому, однако своими шансами Заболотный не воспользовался, а в «Спартаке» их можно немного получить. Футболист возрастной, сильная конкуренция. Получилось так, как получилось. Ключевое – красная карточка с «Балтикой», – сказал Мор.