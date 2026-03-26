Лапочкин заявил о «каше в голове» у российских судей в трактовках некоторых эпизодов

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин сказал, что российские судьи допускают много ошибок в весенней части сезона.

«Ошибок очень много. Судейская команда вышла не совсем готовой к возобновлению чемпионата. Очень много вмешательств ВАР, спорных решений. Если говорить о матче «Зенит» – «Динамо» (Махачкала), то Кукуян прекрасно видит в динамике момент, не ставит пенальти, но затем зачем‑то вмешивается ВАР.

Во время игры у судьи большой пульс. У монитора он может ошибиться. В таких эпизодах не нужно звать судью – на поле он принимает правильное решение.

У нас в таких эпизодах существует двойная трактовка. Судьи запутались – у них есть по таким эпизодам каша в голове. Были моменты, которые вызывали недоумение, как, например, пенальти в матче «Локомотив» – «Пари НН». Почему‑то судью Шафеева позвали к монитору – он поставил пенальти.

Определенные двойные трактовки нужно убрать. По весне наши ребята начнут работать ровно. Пока что есть проблемы в судействе чемпионата», – сказал Лапочкин.