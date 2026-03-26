  • Лапочкин заявил о «каше в голове» у российских судей в трактовках некоторых эпизодов

Лапочкин заявил о «каше в голове» у российских судей в трактовках некоторых эпизодов

26 марта, 08:48
12

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин сказал, что российские судьи допускают много ошибок в весенней части сезона.

«Ошибок очень много. Судейская команда вышла не совсем готовой к возобновлению чемпионата. Очень много вмешательств ВАР, спорных решений. Если говорить о матче «Зенит» – «Динамо» (Махачкала), то Кукуян прекрасно видит в динамике момент, не ставит пенальти, но затем зачем‑то вмешивается ВАР.

Во время игры у судьи большой пульс. У монитора он может ошибиться. В таких эпизодах не нужно звать судью – на поле он принимает правильное решение.

У нас в таких эпизодах существует двойная трактовка. Судьи запутались – у них есть по таким эпизодам каша в голове. Были моменты, которые вызывали недоумение, как, например, пенальти в матче «Локомотив» – «Пари НН». Почему‑то судью Шафеева позвали к монитору – он поставил пенальти.

Определенные двойные трактовки нужно убрать. По весне наши ребята начнут работать ровно. Пока что есть проблемы в судействе чемпионата», – сказал Лапочкин.

  • В матче первого этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» – «Динамо Мх» (1:0) в добавленное к первому тайму время полузащитник хозяев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован.
  • Главный арбитр Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
  • ЭСК при президенте РФС признал ошибочным назначение арбитром пенальти в той встрече.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лапочкин Сергей Кукуян Павел Шафеев Рафаэль
Комментарии (12)
Skull_Boy
1774505202
Молчал бы
Ответить
andr45
1774506645
Главное не что в голове, а что в кармане)
Ответить
Интерес
1774507495
Надо всего лишь отстранить известного всем зав.столовой и шеф-повара, из числа гастарбайтеров.
Ответить
СильныйМозг
1774508966
Раз уж темя зашла про еду "Каша в голове" у судей, то давай поговорим, до скольки это будет продолжать? Меня с детства учили не играть с едой. Это что такое за развлечения у сектантов "Банан в заднице"?
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1774509978
Лапочка не раскрыл тему:какая каша,гречневая или перловая
Ответить
biber.ru
1774510848
Посадки нужны, просветлеют разом.
Ответить
vvv123
1774510903
Если свистун свистит не в соответствии и планами РФС, то ВАП поправлякт!
Ответить
ScarlettOgusania
1774515579
Лампочкину надо бы разъяснить болельщикам, что значит "наши ребята начнут работать ровно"..?)
Ответить
шахта Заполярная
1774516279
Лампочкин, так ты любую кашу оправдаешь, если она заварена зинкой. Сидел бы молча, не отсвечивал
Ответить
Vratarь
1774518609
Хоть ВАР, хоть в судейской навар - ничто не повлияет на результат. Все в таблице будут ровно там, где и были.
Ответить
