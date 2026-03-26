Агент Тюкавина оценил готовность игрока к трансферу в Европу

Алексей Сафонов, представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на слова агента Паулу Барбозы, заявившего об интересе к форварду со стороны клубов из топ-чемпионатов.

«Будет конкретика – будем говорить. Пока конкретики нет. Конкретика – это когда в клуб приходит предложение. А диалоги по возможному трансферу Кости в Европу постоянно ведутся.

Того же Барбозу я хорошо знаю – можете передать ему привет. Но я не обсуждаю слухи. Допускаю, что летом Костя может уехать в Европу. В контракте есть сумма отступных. Если «Динамо» всe устроит, будет хороший клуб, а не какой-то середняк, Костя готов», – сказал Сафонов.