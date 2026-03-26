Экс-игрок «Зенита» заявил о необъективности РФС в оценке ситуации в матче «Балтика» – ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепeхин высказался о конфликте, произошедшем в матче 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).

«Я считаю, что в этом моменте не до конца разобрались. Зачем футболист толкнул тренера? Это тоже же великолепный момент! Но почему-то он упускается. Мячей же много. Это нонсенс. Причeм он же даже дисквалификацию не получил. Зато тренеру влепили. Не очень объективно всe оценили в РФС», – сказал Лепeхин.