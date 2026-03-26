Экс-игрок «Зенита» заявил о необъективности РФС в оценке ситуации в матче «Балтика» – ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепeхин высказался о конфликте, произошедшем в матче 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).
«Я считаю, что в этом моменте не до конца разобрались. Зачем футболист толкнул тренера? Это тоже же великолепный момент! Но почему-то он упускается. Мячей же много. Это нонсенс. Причeм он же даже дисквалификацию не получил. Зато тренеру влепили. Не очень объективно всe оценили в РФС», – сказал Лепeхин.
- В концовке встречи главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
- Решением КДК Талалаев был отстранен на четыре матча, он пропустил матч «Балтика» – «Сочи» (4:0).
- Челестини избежал дополнительной дисквалификации и пропустил одну игру.
- Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.
Источник: Vprognoze.ru