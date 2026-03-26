Канчельскис высказался о конфликте Мойзеса и Челестини в раздевалке ЦСКА

Андрей Канчельскис поделился мнением о конфликтной ситуации внутри ЦСКА.

Ранее стало известно о перепалке между защитником Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.

Бразильца отстранили от тренировок с основной командой.

Сообщалось, что Мойзес усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.

По информации Константина Генича, футболист сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии».

В кубковом матче с «Краснодаром» Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.

Без него и Матеуса Рейса, удаленного еще в конце первого тайма, ЦСКА проиграл со счетом 0:4.

«Такое недопустимо. Он капитан и нельзя себя так вести.

Мы, конечно, не держали свечу, точно не знаем что было. Но тренеру нельзя так говорить в любом случае», – сказал Канчельскис.