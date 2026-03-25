Карпин сделал заявление о судействе в весенней части сезона РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о работе арбитров в РПЛ после зимней паузы.

– Ну, честно говоря, я в РФС не встречался и не обсуждал судейство. Понятно, мы в кулуарах с теми же тренерами сборной обсуждаем все моменты, все нюансы, и судейские, но лично я там не встречался пока ещe ни с кем из судейского корпуса.

– А что в кулуарах обсуждаете?

– То же самое, что обсуждает, мне кажется, вся футбольная общественность.

– Ну, она обсуждает, что судейство в этом году, к сожалению, в последнее время катастрофическое.

– Давай так, я не буду говорить по поводу катастрофы или нет, даже слово употреблять. Вопросов очень много, как и у любого футбольного человека, который все матчи практически смотрит, понятно, что вопросы есть.

Лично у меня больше вопросов, если говорить про судейство, даже не к судьям, которые в поле, а к работе ВАР. Что с этим делать? Это уже вопрос, который здесь мы, наверное, не будем обсуждать.

Но с этим что-то надо улучшать. Так же, как улучшать уровень сборной, улучшать уровень футболистов, уровень клубов, это всe обсуждается.