Канчельскис оценил поведение Талалаева в конце матча «Балтика» – ЦСКА

Андрей Канчельскис осудил главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за стычку в концовке матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).

Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

«Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице четвертое место.

В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).

«Естественно, он не прав. Представьте, что Анчелотти или Раньери так выбили бы мяч? Это некрасиво.

Зачем он это сделал? Хотел время потянуть, наверное. Его поведение в этой ситуации некорректно.

На него же смотрят, черпают информацию, следят за его поведением», – сказал Канчельскис.