Символическая сборная 22-го тура РПЛ по версии Радимова

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов определил символическую сборную 22-го тура РПЛ.
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Мингиян Бевеев, Александр Филин (оба – «Балтика»), Кристофер Ву («Спартак»), Данил Круговой.
Полузащитники: Энрике Кармо, Иван Обляков (все – ЦСКА), Никита Кривцов («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»).
Нападающие: Александр Соболев («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).
Тренер: Сергей Семак («Зенит»).
- В чемпионате России лидирует «Краснодар». На очко отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон.
- Ближайший тур начнется 4 апреля. В Самаре местный «Акрон» примет ЦСКА.
- Завершится сезон в мае.
Источник: «РБ Спорт»