Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»

Главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева не будут штрафовать за переговоры с «Актобе», потому что он сделал это в свой выходной.

«Представители самарского клуба рассказали, что, так как коуч улетел в Казахстан в нерабочее время, вопросов к нему ноль. «Плюсом он не кидал команду, а «просто налаживал связи на будущее»», – написал источник.