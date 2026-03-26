Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»

Главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева не будут штрафовать за переговоры с «Актобе», потому что он сделал это в свой выходной.
«Представители самарского клуба рассказали, что, так как коуч улетел в Казахстан в нерабочее время, вопросов к нему ноль. «Плюсом он не кидал команду, а «просто налаживал связи на будущее»», – написал источник.
- 48-летний Адиев возглавляет «Крылья Советов» с 5 июня 2025 года.
- Он подписал с самарским клубом контраакт на 1 год с возможностью продления.
- Ранее он работал в Казахстане в 2021–2024 годах с «Шахтером» из Караганды и национальной сборной.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»