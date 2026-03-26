Жена Смолова сделала спорное заявление про обеспеченность семьи

Карина Истомина, супруга экс-нападающего сборной России Федора Смолова, рассказала о своем детстве.

Она перечислила блага, которые были доступны ее семье, отметив, что не считает такую жизнь обеспеченной.

– Ты сказала, что тебя воспитывали быть независимой. При этом ты из обеспеченной семьи.

– Смотря что подразумеваем под обеспеченной семьей. Да, я ни в чем не нуждалась, но у меня не было излишков.

Детство пришлось на нулевые – как раз до кризиса. Тогда было понятие поездок в Европу раз в год. Потому что какой был доллар, 30 рублей?

Да, далеко не каждая семья, но прослойка людей могла зимой съездить в Европу. А летом мы ездили на море.

Мы не экономили на еде. У меня был компьютер. Своя комната. Телефон. Но телефон отцовский: он ходил с ним два года, а потом отдавал мне.

Обеспеченная ли это семья? Ну, экономически стабильная. У родителей была возможность купить квартиру, потому что не было таких бешеных процентов на ипотеку. Сейчас у зумеров такой возможности нет. Другая ситуация, безумная ипотека.

Мне кажется, обеспеченная семья ездит на бизнес-классе, дети ходят в люксовых шмотках и летают в Boarding School [школа-пансион] в Лондон.

Такие друзья у меня были, но меня в Лондон учиться не отправляли.