46-летний Булыкин – о матче России с Никарагуа: «Даже я пару голов точно бы накидал»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящей товарищеской встрече с Никарагуа.

«Я был бы не против, если бы Карпин вызвал меня на матч против Никарагуа. Уверен, что в атаке точно не испортил бы картину.

Думаю, пару голов в ворота Никарагуа точно бы накидал. Соперник не столь грозный, поэтому даже в своем нынешнем состоянии смог бы им забить», – считает 46-летний Булыкин, завершивший карьеру в 2014 году.