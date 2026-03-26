46-летний Булыкин – о матче России с Никарагуа: «Даже я пару голов точно бы накидал»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящей товарищеской встрече с Никарагуа.
«Я был бы не против, если бы Карпин вызвал меня на матч против Никарагуа. Уверен, что в атаке точно не испортил бы картину.
Думаю, пару голов в ворота Никарагуа точно бы накидал. Соперник не столь грозный, поэтому даже в своем нынешнем состоянии смог бы им забить», – считает 46-летний Булыкин, завершивший карьеру в 2014 году.
- Россия примет Никарагуа в пятницу, 27 марта, в 19:30 по московскому времени.
- 31 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина встретится с Мали.
- Сборная более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году они сыграли с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
