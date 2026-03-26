  • Колосков расстроен из-за рейтинга самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ: «Лучше бы не публиковали»

Колосков расстроен из-за рейтинга самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ: «Лучше бы не публиковали»

26 марта, 17:12
3

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на публикацию рейтинга главных тренеров клубов РПЛ с самыми высокими зарплатами.

«Меня удивляет этот список, кто-то получает под 300 миллионов рублей в год, а кто-то чуть больше десятка.

Откровенно говоря, меня расстроил этот список, лучше бы его не публиковали. И подход к оплате тренеров неоднородный, и сами цифры какие-то заоблачные.

Но я же не знаю, сколько получают футболисты или хоккеисты», – сказал Колосков.

Еще по теме:
Сборную Мали обвинили в неуважении к России 4
Колосков: «СССР критикуют те, кто не жил в то время, а мы жили и радовались, был выдающийся руководитель» 17
Колосков – о Сафонове: «Не делает ничего выдающегося» 5
Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Колосков Вячеслав
Комментарии (3)
...уефан
1774535961
...меньше знаешь, крепче спишь, а сон в твоём возрасте - не последнее дело...
Garrincha58
1774536516
Вот поэтому Семак будет держаться за своё место и руками и ногами сам никогда не уйдёт
BVG4
1774559375
Козлина! Угробившая и советский и Российский футбол! Каких только гадостей не пережили футболисты и болельщики страны при его "мудром" руководстве! Поискать чего хорошего совершило это чмо за четверть века, сразу вспоминается Reebok, где он проявил "жескость", "мудрость" и "талант руководителя", отсеявшего сильнейшую половину сборной от участия в ЧМ из -за ситуация с «письмом четырнадцати». Сейчас вот умничает, "расстраивается"... Как увижу его рожу, сразу рвотные позывы одолевают!
