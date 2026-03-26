Колосков расстроен из-за рейтинга самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ: «Лучше бы не публиковали»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на публикацию рейтинга главных тренеров клубов РПЛ с самыми высокими зарплатами.
- С отрывом лидирует возглавляющий «Зенит» Сергей Семак, которому платят 285 миллионов рублей ежегодно.
- На втором месте тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо, назначенный в январе. Оклад испанца – почти 190 миллионов рублей за сезон.
- Третьим идет Фабио Челестини из ЦСКА, а четвертым – Станислав Черчесов из «Ахмата». Он выше Мурада Мусаева из лидирующего «Краснодара».
- Замыкает список Вадим Евсеев, которому «Динамо Мх» платит 13,8 миллиона рублей за сезон.
«Меня удивляет этот список, кто-то получает под 300 миллионов рублей в год, а кто-то чуть больше десятка.
Откровенно говоря, меня расстроил этот список, лучше бы его не публиковали. И подход к оплате тренеров неоднородный, и сами цифры какие-то заоблачные.
Но я же не знаю, сколько получают футболисты или хоккеисты», – сказал Колосков.
Источник: «РИА Новости»