Колосков расстроен из-за рейтинга самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ: «Лучше бы не публиковали»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на публикацию рейтинга главных тренеров клубов РПЛ с самыми высокими зарплатами.

«Меня удивляет этот список, кто-то получает под 300 миллионов рублей в год, а кто-то чуть больше десятка.

Откровенно говоря, меня расстроил этот список, лучше бы его не публиковали. И подход к оплате тренеров неоднородный, и сами цифры какие-то заоблачные.

Но я же не знаю, сколько получают футболисты или хоккеисты», – сказал Колосков.