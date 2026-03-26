Шалимов высказался об игре Соболева после зимней паузы

Российский тренер Игорь Шалимов оценил прогресс нападающего «Зенита» Александра Соболева.

У форварда 4 гола в 6 матчах после зимней паузы.

Он забил три мяча в трех последних играх РПЛ.

Всего в сезоне-2025/26 Соболев провел 29 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Соболев своими голами и игрой забирает место в составе, выигрывая конкуренцию у Дурана. Но потерь у Алекса очень много.

И если он не забивает, то эти потери – просто катастрофа. Ведет себя Алекс правильно – главное забить, но мячи надо сохранять лучше.

Но если посмотреть на последние матчи, то результативность отличная. Победный гол «Балтике» в Кубке, гол «Спартаку» и здесь «гол+пас» [с «Динамо»]», – сказал Шалимов.