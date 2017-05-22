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    «Краснодар» попрощался с Калешиным и Вандерсоном

    У двух футболистов «Краснодара» заканчиваются контракты. В клубе устроили прощание с защитником Виталием Калешиным и нападающим Франсишку Вандерсоном. На тренировочную базу для этого события приехал владелец клуба Сергей Галицкий, который от имени всего коллектива и от себя лично поблагодарил футболистов за годы их выступления в составе черно-зеленых, отметил их вклад в достижения команды и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.

    31-летний бразилец Вандерсон перешел в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года. Он сыграл в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. 36-летний воспитанник кубанского футбола Виталий Калешин завершает спортивную карьеру. Он пришел в «Краснодар» летом 2013 года в статусе свободного агента, с тех пор провел в черно-зеленой форме клуба 119 официальных матчей, в которых забил три мяча и сделал 11 результативных передач.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    22.05.2017 10:43
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 22 мая 2017, 21:22

      лучше бы он с шалимовым попрощался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 22 мая 2017, 20:05

      Вот это достойное отношение президента Краснодара к своим футболистам...Просто умничка!Калешину и Вандерсону спасибо и удачи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 22 мая 2017, 19:10

      Спасибо Виталий Калешин и Франсишку Вандерсон!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 22 мая 2017, 18:23

      Калешин хороший игрок, качественный. Жаль, что наигрался...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 22 мая 2017, 14:07

      Ну Вандерсон рили не помешает) Можно Майкона сбагрить, ему нужно найти новый клуб.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 22 мая 2017, 12:59

      Идет планомерный развал Краснодара по спартаковски.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 22 мая 2017, 12:59

      По человечески расстаются молодцы Краснадар так держать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 22 мая 2017, 12:33

      Классные игроки. Спасибо им

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit 22 мая 2017, 12:27

      Жаль. Хорошие игроки

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 22 мая 2017, 11:50

      всех в "Тосно"!!

      -1
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