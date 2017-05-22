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«Краснодар» попрощался с Калешиным и Вандерсоном

22 мая 2017, 10:43
20

У двух футболистов «Краснодара» заканчиваются контракты. В клубе устроили прощание с защитником Виталием Калешиным и нападающим Франсишку Вандерсоном. На тренировочную базу для этого события приехал владелец клуба Сергей Галицкий, который от имени всего коллектива и от себя лично поблагодарил футболистов за годы их выступления в составе черно-зеленых, отметил их вклад в достижения команды и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.

31-летний бразилец Вандерсон перешел в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года. Он сыграл в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. 36-летний воспитанник кубанского футбола Виталий Калешин завершает спортивную карьеру. Он пришел в «Краснодар» летом 2013 года в статусе свободного агента, с тех пор провел в черно-зеленой форме клуба 119 официальных матчей, в которых забил три мяча и сделал 11 результативных передач.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Калешин Виталий Вандерсон Галицкий Сергей
Комментарии (20)
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Romanich94
1495439314
Спасибо им за все!!! И успехов)) Дорогу молодым⚽️
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Rainbringer
1495439917
Ща Локо подсуетится и ещё Вандерсона купит в придачу к Ари. И будем одними бразильцами играть, как быки - Ари, Майкон, Вандерсон, Гильерме на воротах.
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Krasnodar 123
1495440874
А С ШАЛИМОВЫМ НЕ ПОРА ПРОЩАТЬСЯ? САМОЕ ВРЕМЯ!
Ответить
Krasnodar 123
1495441042
ЕШЕ БЫСТРОВ И ТОРБИНСКИЙ ОТЧАЛИЛИ, Я ЖЕ ГОВОРИЛ, ЧТО КРАСНОДАР СТОИТ НА ПОРОГЕ ГРАНДИОЗНОГО ШУХЕРА!
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Bozigit
1495445231
Жаль. Хорошие игроки
Ответить
Серёга Краснодарский
1495445599
Классные игроки. Спасибо им
Ответить
Эд1970
1495447182
По человечески расстаются молодцы Краснадар так держать.
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dddolphin
1495466619
Калешин хороший игрок, качественный. Жаль, что наигрался...
Ответить
Бугимен
1495469409
Спасибо Виталий Калешин и Франсишку Вандерсон!!!
Ответить
Юрий Крутько
1495472713
Вот это достойное отношение президента Краснодара к своим футболистам...Просто умничка!Калешину и Вандерсону спасибо и удачи!
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