«Краснодар» попрощался с Калешиным и Вандерсоном

У двух футболистов «Краснодара» заканчиваются контракты. В клубе устроили прощание с защитником Виталием Калешиным и нападающим Франсишку Вандерсоном. На тренировочную базу для этого события приехал владелец клуба Сергей Галицкий, который от имени всего коллектива и от себя лично поблагодарил футболистов за годы их выступления в составе черно-зеленых, отметил их вклад в достижения команды и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.

31-летний бразилец Вандерсон перешел в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года. Он сыграл в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. 36-летний воспитанник кубанского футбола Виталий Калешин завершает спортивную карьеру. Он пришел в «Краснодар» летом 2013 года в статусе свободного агента, с тех пор провел в черно-зеленой форме клуба 119 официальных матчей, в которых забил три мяча и сделал 11 результативных передач.