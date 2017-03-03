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    Калешин может не сыграть против «Спартака»

    Защитник «Краснодара» Виталий Калешин может пропустить матч 18-го тура чемпионата России со «Спартаком». Футболист имеет повреждение и в данный момент находится не в самом оптимальном состоянии.

    Также сообщается, что встречу может пропустить и хавбек «быков» Шарль Каборе, который еще не приступил к тренировкам в общей группе после небольшой травмы.

    Напомним, что поединок «Краснодар» – «Спартак» пройдет 5 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2017 12:08
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 06:38

      чуют быки, что ничего хорошего не ждёт их в этой встрече.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 3 марта 2017, 17:34

      Классные команды завтра сыграют: Краснодар - Спартак. У Краснодара хороший стадион, пожалуй лучший по атмосфере, убедился сам, и дружные болельщики. Попадаются правда глоры,
      заминусованные, ну как говорится, в семье не ... все удались.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 марта 2017, 13:57

      Всем игрокам здоровья, а нам, болельщикам, зрелищной и результативной игры!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 3 марта 2017, 13:21

      Надеюсь что даже при отсутствии нескольких игроков матч будет зрелищным.
      Виталию и Шарлю скорейшего выздоровления.

      0
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 3 марта 2017, 13:00

      Это всё ерунда по сравнению с тем что за Спартак не будет играть Промес в матче с Краснодаром

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 3 марта 2017, 12:59

      Каборе потеря,а Калешина можно заменить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 > ttter 3 марта 2017, 13:56

      Согласен

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