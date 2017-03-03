Калешин может не сыграть против «Спартака»

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин может пропустить матч 18-го тура чемпионата России со «Спартаком». Футболист имеет повреждение и в данный момент находится не в самом оптимальном состоянии.

Также сообщается, что встречу может пропустить и хавбек «быков» Шарль Каборе, который еще не приступил к тренировкам в общей группе после небольшой травмы.

Напомним, что поединок «Краснодар» – «Спартак» пройдет 5 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.