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    Виталий Калешин - новости

    #17 | Защитник
    Имя Виталий
    Отчество Игоревич
    Фамилия Калешин
    Состав Без клуба
    Родной город Краснодар
    Гражданство
    Воспитаник Колос (Краснодар)
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 октября 1980 (42 года)
    Рост 173
    Вес 69
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