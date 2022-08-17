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Виталий Калешин
Главные новости
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
2
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
1
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
15
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Все новости
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
3
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
40
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
13
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
5
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
3
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
6
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
5
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
3
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
39
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
5
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
9
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
5
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
6
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
4
18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
66
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
11
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
12
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
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Виталий Калешин - новости
#17 | Защитник
Имя
Виталий
Отчество
Игоревич
Фамилия
Калешин
Состав
Без клуба
Родной город
Краснодар
Гражданство
Воспитаник
Колос (Краснодар)
Позиция
Защитник
Дата рождения
3 октября 1980 (42 года)
Рост
173
Вес
69
Статистика
Новости
Статьи
Посты
17 августа 2022
00:46
Калешин – о планах Галицкого на «Краснодар»: «В России нереально вывести команду на самоокупаемость»
1
12 августа 2022
08:26
Калешин прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Краснодар»
1
20 декабря 2018
16:20
Фото
Комбаровы, Березуцкие, Глушаков, Игнашевич, Кержаков и Калачев получили тренерские лицензии категории А
28
7 апреля 2018
14:43
Калешин: «Мусаев будет главным тренером «Краснодара»? Полагаю, Галицкий немного сменил вектор развития»
3
13 ноября 2017
13:54
Калешин: «Краснодар» по составу — команда четвертого-пятого места в РФПЛ»
4
16 октября 2017
09:54
Калешин ждет от «Краснодара» приобретения трех-четырех сильных футболистов уровня Промеса
4
07:04
Калешин ждал ничейного результата от «Краснодара» с ЦСКА
2
22 мая 2017
10:43
Фото
«Краснодар» попрощался с Калешиным и Вандерсоном
20
3 марта 2017
12:08
Калешин может не сыграть против «Спартака»
8
24 февраля 2017
21:06
Калешин ассоциирует «Сельту» с Карпиным и Мостовым
2
17 февраля 2017
11:56
Калешин: «1:0 – счет скользкий»
25 ноября 2016
06:55
Калешин оценил игру «Краснодара» в Лиге Европы на четверку
3
24 ноября 2016
14:49
Калешин: «Если «Краснодар» летом не предложит новый контракт, то завершу карьеру»
28 октября 2016
07:44
Калешин: «Вряд ли была недооценка «Оренбурга»
28 сентября 2016
17:50
Калешин: «Краснодар» ждет встреча с очень серьезным соперником»
27 сентября 2016
12:11
Калешин: «Балотелли? Все талантливые люди ведут себя неординарно»
20 мая 2016
15:20
Калешин продлил контракт с «Краснодаром»
1 мая 2016
22:30
Калешин: «Краснодар» готов бороться за чемпионство»
1
8 марта 2016
01:27
Калешин: «Еврокубки словно наркотик, без них «Краснодару» уже не обойтись»
2
1 декабря 2015
06:31
Ари нанес больше всех ударов в створ, Каборе фолил чаще других в игре с «Ростовом»
06:14
Калешин: «Краснодару» есть над чем работать»
1
14 ноября 2015
15:35
Калешин: «Галицкий задумал большое дело»
2
13 ноября 2015
22:31
Калешин: «В моем возрасте мечтать о сборной глупо»
7 ноября 2015
07:54
Калешин: «На ЦСКА особого настроя не будет»
1
26 октября 2015
18:13
Калешин: «Можно не стремиться в еврокубки и спокойно играть раз в неделю. Но это не для «Краснодара»
2
17:06
Калешин: «Без Бердыева не будет сильного «Рубина»
14
7 сентября 2015
11:43
Смолов – лучший игрок «Краснодара» в августе
19 августа 2015
16:47
Калешин: «ХИК сильный соперник»
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