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  • Калешин ждет от «Краснодара» приобретения трех-четырех сильных футболистов уровня Промеса

Калешин ждет от «Краснодара» приобретения трех-четырех сильных футболистов уровня Промеса

16 октября 2017, 09:54
3

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин считает, что южной команде не хватает нескольких игроков хорошего уровня. В качестве примера он назвал Квинси Промеса и Фернандо.

Напомним, что матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – ЦСКА завершился со счетом 0:1. «Краснодар» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице с 21 очком в своем активе. ЦСКА идет на ступеньку выше – москвичи записали себе 24 очка.

– С учетом Кубка России «Краснодар» потерпел четвертое поражение подряд. Есть объяснение?

– Если к обороне больших претензий нет, то в атаке явно не хватает креатива. Человека, способного отдать последний пас. Отсюда все беды.

– Раньше за креатив отвечал Мамаев. Вы в курсе, что с ним происходит?

– Была серьезная травма приводящей мышцы бедра, из-за которой пропустил полгода. Сейчас, насколько мне известно, проблем со здоровьем нет – раз в заявку попадает регулярно. Почему не играет – это уже вопрос к тренеру. Наверное, Паша пока далек от оптимальных кондиций. Играть-то он не разучился, я уверен. Как только наберет форму, вернется в основу.

– На радость Смолову?

– Федя, как любой нападающий, – игрок зависимый. В матче с ЦСКА проделал громадный объем работы, совершил много рывков и открываний, при любой возможности старался обострять. Разве он виноват, что атакующие полузащитники не выводят его на ударную позицию, не дают пасы в разрез? А с Мамаевым у Смолова было фантастическое взаимопонимание.

– Еще кого в своей бывшей команде отметите?

– Все сыграли добротно, но без блеска. В то же время никто не выпадал. Разве что Ристич, так его в перерыве заменили. Да Грицаенко в концовке подустал, начал допускать ошибки… Разумеется, очередная осечка «Краснодара» не может не настораживать. Но и посыпать голову пеплом не стоит. Не сомневаюсь, ребята выправят положение, и будут бороться за медали.

– Чего не хватает «Краснодару», чтобы включиться в гонку за чемпионство?

– Нужны три-четыре футболиста европейского уровня. Такие, как Промес и Фернандо, например. Но это огромные затраты, да и финансовый fair play необходимо учитывать. Кстати, сейчас у «Краснодара» очень короткая скамейка. Среди защитников конкуренции вообще фактически нет. Можно лишь позавидовать Манчини, у которого в «Зените» игроков на два состава…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мамаев Павел Смолов Федор Калешин Виталий
Комментарии (3)
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VIPded
1508137115
Нефик было ЛЕ с Кубком сливать... Футбольный Бог всё видит...
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DOCTOR PENALTY
1508140152
Хорошо бы прочитать это интервью всем критикам Краснодара, особенно тем кто, валит Шалимова. Найдите записи и посмотрите как играл Шалимов с Мостовым. Вот Игорь знает что такое последний пас и как его вырезать в штрафной на Смолова или Классона. Нет у Краснодара сейчас игрока с таким интеллектом, дорого они стоят. А из того состава , что есть , он выжимает максимум и делает очень успешно. Выше жопы не прыгнешь, а чудеса бывают редко, как у Арсенала с Зенитом. Придут победы, надо потерпеть.
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OfaZavr
1508145664
не надо Зениту завидовать, мы вчера видели как они играли хоть у них и два состава))
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