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Фернандо
Фернандо
Завершил карьеру
2 июня 1979 (47)
#8 | Нападающий
181 см | 78 кг
Испания
Статистика
Новости
Агент Фернандо заявил, что бразилец хочет вернуться в «Спартак»
2023.01.03 14:33
6
Фернандо: «Конечно, у «Спартака» есть шансы на чемпионство»
2019.01.13 09:24
4
Глушаков вошел в заявку «Спартака» на матч с «Рубином». Фернандо, Зе Луиш и Луис Адриано – нет
2018.10.28 16:28
27
Джикия: «Лишний вес Фернандо? Ну любит человек покушать. Что тут поделать?»
2018.04.07 06:40
4
Бубнов: «Проблема «Спартака» – Фернандо? Не стоит вешать всех собак на него»
2017.09.17 12:16
Зе Луиш получил травму задней поверхности бедра в дерби против ЦСКА
2017.08.12 19:47
2
Воробьев: «Со «Спартаком» было уж слишком много разных конфликтов»
2016.10.14 08:13
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