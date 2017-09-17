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    Бубнов: «Проблема «Спартака» – Фернандо? Не стоит вешать всех собак на него»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Спартаком», а также оценил игру полузащитника красно-белых Фернандо.

    Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 13:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Уверен, что «Тосно» не выиграет, да и ничья маловероятна. Все-таки москвичи намного сильнее «Тосно» по всем параметрам. Да, я хвалил «Тосно», но мастерство у красно-белых выше. Приедет много болельщиков, нет эйфории после «Марибора», поэтому все должно быть в порядке.

    Проблема Фернандо? В этом матче не будет большой нагрузки на опорную зону, да и Фернандо набирает. Не стоит вешать всех собак на него. «Спартак» во всех матчах создает много моментов, но не реализовывает. Не сомневаюсь, что их будет много и в Петербурге. Все упирается в реализацию», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.09.2017 12:16
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