Воробьев: «Со «Спартаком» было уж слишком много разных конфликтов»

Полузащитник «Оренбурга» Роман Воробьев высказал свое мнение о судействе матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:3), а также заявил, что красно-белых можно обыгрывать, несмотря на то что подопечные Массимо Карреры лидируют в таблице РФПЛ.

«Мы всегда так играем — эмоционально, с бешеным настроем. Но, конечно, со «Спартаком» и правда было уж слишком много разных конфликтов, стычек. А все потому, что судья Сельдяков принимал странные решения и не объяснял их. Скажем, мне дают желтую, а Фернандо отмахивается от меня, бьет ногой по бедру. Реакция арбитра — ноль. Я подхожу к нему и спрашиваю: «Что случилось? А это не желтая?!» Получаю ответ: «После матча все объясню». После матча, понимаете? Когда так говорит арбитр — значит, сам не знает, почему свистнул. Из-за таких моментов всегда заводишься, больше нервничаешь. Я не говорю, что Сельдяков подсуживал «Спартаку». Нет, просто свистел непоследовательно», – заявил Воробьев.