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    Фернандо: «Конечно, у «Спартака» есть шансы на чемпионство»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо считает, что по итогам этого сезона московский клуб может стать чемпионом России.

    «Есть ли шансы на чемпионство? Да, конечно, всегда есть. Разумеется, надо уважать другие клубы, но и у нас очень хорошая команда с хорошими игроками. Но сейчас нужно работать, у нас есть время, чтобы подготовиться и стать чемпионами», – сказал Фернандо.

    • На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Московский клуб становился чемпионом России по итогам сезона-2016/17.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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