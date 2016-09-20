Гвардиола: «Жду извинений от агента Селюка»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что ждет извинений от агента полузащитника Яя Туре Дмитрия Селюка извинений. Российский представитель футболиста позволил себе ряд резких высказываний в адрес специалиста, в частности по поводу не попадания футболиста в заявку на матчи Лиги чемпионов.

«Яя Туре и Фернандо не готовы сыграть в ближайшем матче против «Суонси». Компани может сыграть. Делф также чувствует себя значительно лучше. Признаться, я жду извинений от агента Селюка, который представляет Туре. Решение исключить Яя из заявки на Лигу чемпионов далось мне не просто, но это вынужденная мера», – заявил Гвардиола.