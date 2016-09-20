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Гвардиола: «Жду извинений от агента Селюка»

20 сентября 2016, 16:36
9

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что ждет извинений от агента полузащитника Яя Туре Дмитрия Селюка извинений. Российский представитель футболиста позволил себе ряд резких высказываний в адрес специалиста, в частности по поводу не попадания футболиста в заявку на матчи Лиги чемпионов.

«Яя Туре и Фернандо не готовы сыграть в ближайшем матче против «Суонси». Компани может сыграть. Делф также чувствует себя значительно лучше. Признаться, я жду извинений от агента Селюка, который представляет Туре. Решение исключить Яя из заявки на Лигу чемпионов далось мне не просто, но это вынужденная мера», – заявил Гвардиола.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Туре Яя Компани Венсан Фернандо Делф Фабиан Гвардиола Хосеп
Комментарии (9)
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ВoВ
1474378822
Тренеру конечно виднее, и все же, сдались тебе эти извинения...
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erofey83
1474380836
Да...держи карман шире)) Селюк только обосрать может
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Сергей Свояк
1474383063
Ну да, за метлой надо следить. Также как и Райоле. Яя подсдулся ещё до прихода Пепа...
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Legioner-05
1474384512
Ранимые какие-то стали))
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alexandr1205
1474385827
И хрюкотали Селюки, как мюмзики в мове
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овертайм
1474389542
у пепа слишком завышенное эго, даже не знаю у кого больше у него или у маура) посмотрим как он в этом сезоне сыграет в апл может я и поменяю свое мнение по нему, в том плане какой он тренер)
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bset
1474394725
Доболтался Селюк. То там болтнет, то там. Надо уметь держать рот на замке.
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Aztec58
1474402792
Не надо было Пепу пиарить это г...
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