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Фабиан Делф
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Фабиан Делф
Полузащитник
Имя
Фабиан
Фамилия
Делф
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
21 ноября 1989 (33 года)
Рост
174
Вес
66
Статистика
Новости
Статьи
28 сентября 2022
08:44
Двукратный чемпион Англии Делф завершил карьеру
16 июля 2019
00:19
Фото
Делф перешел из «Манчестер Сити» в «Эвертон»
13 июля 2019
13:53
The Times: «Эвертон» согласовал с «Манчестер Сити» переход Делфа за 11 миллионов евро
1
10 июля 2019
19:29
Делф может перейти из «Манчестер Сити» в «Эвертон» или «Астон Виллу»
2
9 апреля 2019
21:08
Триппьер, Уинкс, Хын-Мин Сон – в составе «Тоттенхэма» на матч с «Манчестер Сити»; Делф, Гюндоган, Марез сыграют у гостей
4
18 ноября 2018
20:13
Делф – после победы над Хорватией: «Мы рады, что можем сплотить нацию»
22 октября 2018
11:44
Уокер включен в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Шахтером»
16 сентября 2018
11:31
Делф: «Бернарду Силва? Средний игрок, один из худших в «Сити»
30 июня 2018
09:53
Делф покинет сборную Англии из-за рождения ребенка
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20 февраля 2018
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7 октября 2017
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3 октября 2017
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Уинкс заменил травмированного Делфа в сборной Англии
20 сентября 2016
16:36
Гвардиола: «Жду извинений от агента Селюка»
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23 июля 2016
17:01
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26 мая 2016
19:59
Делф пропустит Евро-2016
19 сентября 2015
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Завтра Дельф может стать игроком "Манчестер Сити"
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"Манчестер Сити" близок к заключению контракта с Дельфом
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