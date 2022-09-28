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Фабиан Делф
Фабиан Делф
Завершил карьеру
21 ноября 1989 (36)
#18 | Полузащитник
174 см | 66 кг
Англия
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Трансферы
Публикации
Двукратный чемпион Англии Делф завершил карьеру
2022.09.28 08:44
Фото
Делф перешел из «Манчестер Сити» в «Эвертон»
2019.07.16 00:19
The Times: «Эвертон» согласовал с «Манчестер Сити» переход Делфа за 11 миллионов евро
2019.07.13 13:53
1
Делф может перейти из «Манчестер Сити» в «Эвертон» или «Астон Виллу»
2019.07.10 19:29
2
Триппьер, Уинкс, Хын-Мин Сон – в составе «Тоттенхэма» на матч с «Манчестер Сити»; Делф, Гюндоган, Марез сыграют у гостей
2019.04.09 21:08
4
Делф – после победы над Хорватией: «Мы рады, что можем сплотить нацию»
2018.11.18 20:13
Уокер включен в заявку «Манчестер Сити» на матч с «Шахтером»
2018.10.22 11:44
Делф: «Бернарду Силва? Средний игрок, один из худших в «Сити»
2018.09.16 11:31
Делф покинет сборную Англии из-за рождения ребенка
2018.06.30 09:53
1
Кубок Англии. «Уиган» выбил «Манчестер Сити», победный гол забил Уилл Григг
2018.02.20 00:48
18
«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Делфом
2017.10.07 09:25
Уинкс заменил травмированного Делфа в сборной Англии
2017.10.03 09:05
Гвардиола: «Жду извинений от агента Селюка»
2016.09.20 16:36
9
Делф: «За три недели с Гвардиолой я узнал больше, чем за всю карьеру»
2016.07.23 17:01
Делф пропустит Евро-2016
2016.05.26 19:59
Пять футболистов «Манчестер Сити» не сыграют против «Вест Хэма»
2015.09.19 01:17
«Манчестер Сити» теряет Силву
2015.09.11 15:37
1
Сабалета выбыл на месяц
2015.08.21 15:40
Делф получил травму в первом матче за «Манчестер Сити»
2015.07.24 14:46
4
Фото
Болельщики «Астон Виллы» прикрепили к воротам домашнего стадиона баннер:«Делф, ты змея»
2015.07.18 13:25
83
Дельф решил остаться в «Астон Вилле»
2015.07.11 18:27
4
Завтра Дельф может стать игроком «Манчестер Сити»
2015.07.10 21:31
7
«Манчестер Сити» близок к заключению контракта с Дельфом
2015.07.03 13:38
8
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