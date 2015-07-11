Дельф решил остаться в «Астон Вилле»

Полузащитник «Астон Виллы» Фабиан Дельф заявил, что остается в Бирмингеме. Ранее сообщалось, что игрок согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити», а «горожане» заплатят за футболиста 8 млн фунтов.

«Я никуда не ухожу. Я остаюсь в команде, не могу дождаться начала нового сезона и остаюсь капитаном великого футбольного клуба», – приводит слова Дельфа Sky Sports.