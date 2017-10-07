«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Делфом

Игра полузащитника английского «Манчестер Сити» Фабиана Делфа впечатлила главного тренера команды Хосепа Гвардиолу, по наводке которого клуб в ближайшее время должен продлить контракт с 27-летним игроком.

Сейчас футболист получает 85 тысяч фунтов стерлингов в неделю, по новому соглашению эта цифра может быть увеличена.

Летом приобрести Делфа хотел «Сток Сити», выходивший на «горожан» с конкретным предложением, но в Манчестере совместно с игроком приняли решение не менять клубную прописку.