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    «Манчестер Сити» теряет Силву

    Хавбек «Манчестер Сити» Давид Силва не примет участие в субботнем матче пятого тура чемпионата Англии против «Кристалл Пэлас».

    У футболиста диагностирована травма лодыжки, которая и помешает испанскому полузащитнику принять участие в поединке. Однако, как сообщил главный тренер команды Мануэль Пеллегрини, испанец должен восстановиться к первому поединку группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса», который состоится в следующий вторник.

    Стоит отметить, что по мимо Давида Силвы Пеллегрини в субботу также не сможет рассчитывать еще на троих футболистов: Гаэля Клиши, Фабиана Делфа и Пабло Сабалету.

    Источник: Goal.com

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    11.09.2015 15:37
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