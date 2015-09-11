«Манчестер Сити» теряет Силву

Хавбек «Манчестер Сити» Давид Силва не примет участие в субботнем матче пятого тура чемпионата Англии против «Кристалл Пэлас».

У футболиста диагностирована травма лодыжки, которая и помешает испанскому полузащитнику принять участие в поединке. Однако, как сообщил главный тренер команды Мануэль Пеллегрини, испанец должен восстановиться к первому поединку группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса», который состоится в следующий вторник.

Стоит отметить, что по мимо Давида Силвы Пеллегрини в субботу также не сможет рассчитывать еще на троих футболистов: Гаэля Клиши, Фабиана Делфа и Пабло Сабалету.