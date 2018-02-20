Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок Англии. «Уиган» выбил «Манчестер Сити», победный гол забил Уилл Григг

    «Манчестер Сити» со счетом 0:1 проиграл на выезде «Уигану» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Победный гол в составе хозяев забил нападающий Уилл Григг.

    Стоит отметить, что команда Хосепа Гвардиолы весь второй тайм играла в меньшинстве. Прямую красную карточку в концовке первой половины встречи получил Фабиан Делф.

    В четвертьфинале турнира «Уиган» сыграет с «Саутгемптоном».

    Кубок Англии. 1/8 финала

    Уиган – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Григг, 79.

    Удаление: нет – Делф, 45.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2018 00:48
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +117

      Tonka88 20 февраля 2018, 12:17

      Прекрасно же! Уиган красавцы, дали бой ребяткам. Не без везения конечно, но тем не менее ) в какой то степени вылет МС облегчит жизнь участникам розыгрыша Кубка Англии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 11:21

      вот такой кубок непредсказуемый и любой фаворит может быть бит, а аутсайдеры не дремлют и стараются выложится на полную и воспользоваться любой ошибкой соперника.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 20 февраля 2018, 08:00

      Кубок Англии не перестает удивлять.
      Причём МС играл боевым составом да и задача была явно не вполсилы играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 20 февраля 2018, 07:56

      Сам заработал , дай другим заработать)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Костефан 20 февраля 2018, 07:49

      Ну а что ж вы хотели, это Кубок Англии...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 20 февраля 2018, 06:38

      вот тебе и гвардиола

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 20 февраля 2018, 05:27

      Теперь Уиган фаворит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      яйва яйва 20 февраля 2018, 04:18

      Бывает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 февраля 2018, 04:09

      Финал : Уиган-Рочдейл ( ставка-ничья)...шутка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 февраля 2018, 03:22

      Еще раз повторюсь эти кубки не для таких команд как МС... С каждым розыгрышем это становится все очевидней... Сейчас этот кубок может выиграть команда из "большой шестерки", котлрая давно ничего не выигрывала, а если ты играешь в ЛЧ и претендуешь на чемпионство, то не за чем тратить силы на второстепенные соревнования...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Superviser77 20 февраля 2018, 08:02

      Ответка в ЛЧ у них через 2 недели, причём там уже всё решено, как и в чемпионате. Так что "тратить силы" вчера как раз-таки смысл был. Кубок Англии (не путать с Кубком Лиги) - вообще-то турнир ценный. Старейший в мире.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11