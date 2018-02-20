Кубок Англии. «Уиган» выбил «Манчестер Сити», победный гол забил Уилл Григг

«Манчестер Сити» со счетом 0:1 проиграл на выезде «Уигану» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Победный гол в составе хозяев забил нападающий Уилл Григг.

Стоит отметить, что команда Хосепа Гвардиолы весь второй тайм играла в меньшинстве. Прямую красную карточку в концовке первой половины встречи получил Фабиан Делф.

В четвертьфинале турнира «Уиган» сыграет с «Саутгемптоном».

Кубок Англии. 1/8 финала

Уиган – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Григг, 79.

Удаление: нет – Делф, 45.

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