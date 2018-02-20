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  • Кубок Англии. «Уиган» выбил «Манчестер Сити», победный гол забил Уилл Григг

Кубок Англии. «Уиган» выбил «Манчестер Сити», победный гол забил Уилл Григг

20 февраля 2018, 00:48
18

«Манчестер Сити» со счетом 0:1 проиграл на выезде «Уигану» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Победный гол в составе хозяев забил нападающий Уилл Григг.

Стоит отметить, что команда Хосепа Гвардиолы весь второй тайм играла в меньшинстве. Прямую красную карточку в концовке первой половины встречи получил Фабиан Делф.

В четвертьфинале турнира «Уиган» сыграет с «Саутгемптоном».

Кубок Англии. 1/8 финала

Уиган – Манчестер Сити – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Григг, 79.

Удаление: нет – Делф, 45.

Календарь Кубка Англии

Результаты Кубка Англии

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Манчестер Сити Уиган Атлетик Делф Фабиан Григг Уилл
Комментарии (18)
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BRO_football
1519077104
Мдаааа вот тебе и чемпионы. Понабрали звёзд с большими зарплатами, а те взяли да и команде из Первой лиге продули.
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Kulima
1519077609
Уж лучше сыграть блевотно как МЮ в субботу, создав всего 2 момента и реализовав их, нежели давить всю игру и вылететь
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лёха м
1519078411
вот это подстава.явно слив на букмекерки
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Superviser77
1519086132
Еще раз повторюсь эти кубки не для таких команд как МС... С каждым розыгрышем это становится все очевидней... Сейчас этот кубок может выиграть команда из "большой шестерки", котлрая давно ничего не выигрывала, а если ты играешь в ЛЧ и претендуешь на чемпионство, то не за чем тратить силы на второстепенные соревнования...
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ribavadim
1519088973
Финал : Уиган-Рочдейл ( ставка-ничья)...шутка.
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СОКОЛ САРАТОВ
1519097913
вот тебе и гвардиола
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Костефан
1519102151
Ну а что ж вы хотели, это Кубок Англии...))
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Danish Dynamite
1519102851
Кубок Англии не перестает удивлять. Причём МС играл боевым составом да и задача была явно не вполсилы играть.
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OfaZavr
1519114893
вот такой кубок непредсказуемый и любой фаворит может быть бит, а аутсайдеры не дремлют и стараются выложится на полную и воспользоваться любой ошибкой соперника.
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Tonka88
1519118254
Прекрасно же! Уиган красавцы, дали бой ребяткам. Не без везения конечно, но тем не менее ) в какой то степени вылет МС облегчит жизнь участникам розыгрыша Кубка Англии
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