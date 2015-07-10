Завтра Дельф может стать игроком «Манчестер Сити»

Полузащитник «Астон Виллы» Фабиан Дельф уже завтра может подписать контракт с «Манчестер Сити». Игрок не поехал с бирмингемцами на сбор в Португалию, т.к. имеет принципиальную договоренность с «горожанами».

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«Манчестер Сити» уже согласовал условия личного контракта Дельфа и заплатит за футболиста 8 млн фунтов. В минувшем сезоне игрок принял участие в 28 матчах Премьер-лиги, только однажды выйдя на замену и отметился одной желтой карточкой.