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    Завтра Дельф может стать игроком «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Астон Виллы» Фабиан Дельф уже завтра может подписать контракт с «Манчестер Сити». Игрок не поехал с бирмингемцами на сбор в Португалию, т.к. имеет принципиальную договоренность с «горожанами».

    «Манчестер Сити» уже согласовал условия личного контракта Дельфа и заплатит за футболиста 8 млн фунтов. В минувшем сезоне игрок принял участие в 28 матчах Премьер-лиги, только однажды выйдя на замену и отметился одной желтой карточкой.

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    Источник: Sports.ru

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    10.07.2015 21:31
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    Комментарии (8)
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    Arhive
    1436553181
    а не сыпется ли Сити?
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    Lionel Messi-10
    1436553899
    и зачем он нужен?
    Ответить
    Шмавон
    1436555131
    бред
    Ответить
    Zenit-84
    1436558395
    Посмотрим
    Ответить
    danil128412
    1436635477
    Непонятно только зачем?!
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    ologreds
    1694997636
    numo435326
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