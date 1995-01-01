Делф может перейти из «Манчестер Сити» в «Эвертон» или «Астон Виллу»

Полузащитник Фабиан Делф может покинуть «Манчестер Сити». Sky Sports сообщает о «значительном интересе» «Эвертона» к футболисту.
У Делфа остался один год по контракту с «Сити». По информации источника, клуб сообщил игроку, что он может покинуть команду в летнее трансферное окно.
По данным Sky Sports, «Астон Вилла» также интересуется 29-летним хавбеком и готова сделать предложение в ближайшие дни.
- В прошедшем сезоне Делф сыграл в 20 матчах за «Сити» и отдал один ассист.
- Футболист перешел в клуб в 2015 году из «Астон Виллы».