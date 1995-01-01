Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Делф может перейти из «Манчестер Сити» в «Эвертон» или «Астон Виллу»

    Полузащитник Фабиан Делф может покинуть «Манчестер Сити». Sky Sports сообщает о «значительном интересе» «Эвертона» к футболисту.

    У Делфа остался один год по контракту с «Сити». По информации источника, клуб сообщил игроку, что он может покинуть команду в летнее трансферное окно.

    По данным Sky Sports, «Астон Вилла» также интересуется 29-летним хавбеком и готова сделать предложение в ближайшие дни.

    • В прошедшем сезоне Делф сыграл в 20 матчах за «Сити» и отдал один ассист.
    • Футболист перешел в клуб в 2015 году из «Астон Виллы».

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72347
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru