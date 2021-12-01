|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2022
|1' -81'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|08.05.2022
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|1:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|01.05.2022
|1' -71'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Челси (Лондон)
|45'
|24.04.2022
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|20.04.2022
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Лестер (Лестер)
|09.04.2022
|1' -84'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|06.04.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|3:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|12.12.2021
|1' -58'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|3:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|06.12.2021
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Арсенал (Лондон)
|01.12.2021
|73' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:4
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|21.11.2021
|1' -63'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|07.11.2021
|1' -60'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|26'
|01.11.2021
|46' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|21.08.2021
|84' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)