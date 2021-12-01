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    Фабиан Делф - статистика

    Полузащитник
    Имя Фабиан
    Фамилия Делф
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 1989 (33 года)
    Рост 174
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 11 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2022 1' -81' Уотфорд (Уотфорд) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    08.05.2022 1' -90' Лестер (Лестер) 1:2 Эвертон (Ливерпуль)
    01.05.2022 1' -71' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Челси (Лондон)
    45'
    24.04.2022 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    20.04.2022 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Лестер (Лестер)
    09.04.2022 1' -84' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    06.04.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 3:2 Эвертон (Ливерпуль)
    12.12.2021 1' -58' Кристал Пэлас (Лондон) 3:1 Эвертон (Ливерпуль)
    06.12.2021 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Арсенал (Лондон)
    01.12.2021 73' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:4 Ливерпуль (Ливерпуль)
    28.11.2021 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 1:0 Эвертон (Ливерпуль)
    21.11.2021 1' -63' Манчестер Сити (Манчестер) 3:0 Эвертон (Ливерпуль)
    07.11.2021 1' -60' Эвертон (Ливерпуль) 0:0 Тоттенхэм (Лондон)
    26'
    01.11.2021 46' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    21.08.2021 84' -90' Лидс (Лидс) 2:2 Эвертон (Ливерпуль)
    14.08.2021 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 3:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
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