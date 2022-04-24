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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 24 апреля 2022
Ливерпуль
24.04.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
62'
Э. Робертсон
85'
Д. Ориги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Эвертон
90'
+1
Желтая карточка
Ришарлисон
89'
Желтая карточка
Д. Алли
ГОЛ! 2:0!
Д. Ориги
Пас отдал
Л. Диас
85'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Жота
82'
77'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Д. Грей
73'
Замена
Д. Алли
️️️️
Аллан
66'
Желтая карточка
Аллан
ГОЛ! 1:0!
Э. Робертсон
Пас отдал
М. Салах
62'
Замена
Л. Диас
️️️️
С. Мане
60'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Н. Кейта
60'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
58'
Желтая карточка
С. Мане
45'
+2
45'
Желтая карточка
А. Дукуре
25'
Желтая карточка
Э. Гордон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
8
Деле Алли
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-1-2-3
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
6
Алькантара
8
Кейта
20
Жота
10
Мане
10
Салах
4-2-3-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
27
Холгейт
4
Годфри
16
Миколенко
6
Дукуре
25
Аллан
10
Гордон
17
Ивоби
10
Грей
47
Ришарлисон
20
Жота
14
Хендерсон
14
Хендерсон
20
Жота
10
Мане
14
Диас
14
Диас
10
Мане
8
Кейта
27
Ориги
27
Ориги
8
Кейта
25
Аллан
8
Алли
8
Алли
25
Аллан
10
Грей
23
Рондон
23
Рондон
10
Грей
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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