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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 21 ноября 2021
Манчестер Сити
21.11.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Эвертон
44'
Р. Стерлинг
55'
Родри
86'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
ГОЛ! 3:0!
Б. Силва
86'
Замена
Н. Аке
️️️️
Э. Ляпорт
76'
63'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Ф. Делф
Замена
Р. Марез
️️️️
Ф. Фоден
58'
ГОЛ! 2:0!
Родри
55'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Ж. Канселу
44'
31'
Желтая карточка
Ришарлисон
17'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Д. Грей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
47
Фил Фоден
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
25
Аллан
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
10
Палмер
47
Фоден
4-2-3-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
4
Годфри
5
Кин
12
Динь
18
Делф
25
Аллан
25
Таунсенд
10
Гордон
10
Грей
47
Ришарлисон
14
Ляпорт
15
Аке
15
Аке
14
Ляпорт
47
Фоден
26
Марез
26
Марез
47
Фоден
10
Грей
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Грей
18
Делф
23
Рондон
23
Рондон
18
Делф
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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