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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Эвертон
Брентфорд - Эвертон: обзор матча 28 ноября 2021
Брентфорд
28.11.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
24'
А. Тони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Эвертон
Желтая карточка
Б. Мбемо
90'
+2
Замена
Й. Висса
️️️️
С. Каньос
87'
80'
Желтая карточка
Б. Годфри
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Р. Генри
77'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
К. Нергор
70'
70'
Замена
Д. Грей
️️️️
Э. Таунсенд
66'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
П. Янссон
66'
Желтая карточка
С. Каньос
51'
Желтая карточка
Ф. Ониика
43'
38'
Желтая карточка
Э. Таунсенд
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Тони
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
26
Шандон Баптист
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Льюис Доббин
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Фернандес
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
5
Гуд
27
Янельт
16
Ониика
23
Нергор
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
4-2-3-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
4
Годфри
5
Кин
12
Динь
6
Дукуре
25
Аллан
25
Таунсенд
10
Гордон
17
Ивоби
23
Рондон
3
Генри
2
Расмуссен
2
Расмуссен
3
Генри
23
Нергор
26
Баптист
26
Баптист
23
Нергор
7
Каньос
9
Висса
9
Висса
7
Каньос
25
Таунсенд
10
Грей
10
Грей
25
Таунсенд
Остались в запасе
Брентфорд
Эвертон
13
Мэттью Кокс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Льюис Доббин
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Льюис Доббин
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Брентфорд - Эвертон
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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