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Эвертон - Тоттенхэм
Эвертон - Тоттенхэм: обзор матча 07 ноября 2021
Эвертон
07.11.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Тоттенхэм
90'
+4
Желтая карточка
О. Скипп
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
Д. Грей
90'
+3
Красная карточка
М. Холгейт
90'
+2
87'
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
85'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Х. Сон
Замена
М. Холгейт
️️️️
Аллан
82'
71'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Л. Моура
71'
Замена
М. Доэрти
️️️️
С. Регилон
69'
Желтая карточка
К. Ромеро
Желтая карточка
Ришарлисон
69'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Ф. Делф
60'
Желтая карточка
Ф. Делф
26'
12'
Желтая карточка
С. Регилон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
25
Аллан
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
4-2-3-1
1
Пикфорд
12
Динь
4
Годфри
5
Кин
23
Коулмен
18
Делф
25
Аллан
10
Грей
10
Гордон
25
Таунсенд
47
Ришарлисон
3-3-1-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
15
Дайер
21
Ромеро
22
Эмерсон
34
Скипп
3
Регилон
23
Хейбьерг
7
Моура
7
Сон
9
Кейн
25
Аллан
27
Холгейт
27
Холгейт
25
Аллан
18
Делф
22
Дэвис
22
Дэвис
18
Делф
10
Грей
5
Гбамен
5
Гбамен
10
Грей
7
Моура
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
7
Моура
3
Регилон
2
Доэрти
2
Доэрти
3
Регилон
7
Сон
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
7
Сон
Остались в запасе
Эвертон
Тоттенхэм
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Эвертон - Тоттенхэм
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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