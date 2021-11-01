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Вулверхэмптон - Эвертон
Вулверхэмптон - Эвертон: обзор матча 01 ноября 2021
Вулверхэмптон
01.11.2021, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
28'
М. Килман
32'
Р. Хименес
66'
А. Ивоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Эвертон
Замена
Ф. Силва
️️️️
Х. Хванг
90'
+4
Желтая карточка
Р. Сайсс
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Коулмен
90'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Д. Грей
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Р. Хименес
90'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Тринкау
79'
78'
Замена
Э. Гордон
️️️️
А. Ивоби
66'
ГОЛ! 2:1!
А. Ивоби
Пас отдал
М. Кин
46'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Ж. Гбамен
ГОЛ! 2:0!
Р. Хименес
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Килман
Пас отдал
Р. Айт Нури
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
25
Аллан
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вулверхэмптон
21
James Storer
ВР
26
Джон Радди
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
2
Рис Уэлч
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-3-1-3
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
21
Айт Нури
8
Невеш
27
Семеду
8
Моутинью
9
Хименес
7
Хванг
7
Тринкау
4-1-3-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
4
Годфри
27
Холгейт
25
Аллан
25
Таунсенд
10
Грей
17
Ивоби
47
Ришарлисон
5
Гбамен
9
Хименес
18
Дендокер
18
Дендокер
9
Хименес
7
Хванг
21
Силва
21
Силва
7
Хванг
7
Тринкау
11
Поденсе
11
Поденсе
7
Тринкау
17
Ивоби
10
Гордон
10
Гордон
17
Ивоби
5
Гбамен
18
Делф
18
Делф
5
Гбамен
10
Грей
23
Рондон
23
Рондон
10
Грей
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Эвертон
21
James Storer
ВР
26
Джон Радди
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
2
Рис Уэлч
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
21
James Storer
ВР
26
Джон Радди
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
2
Рис Уэлч
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Вулверхэмптон - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
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