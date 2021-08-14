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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Саутгемптон
Эвертон - Саутгемптон: обзор матча 14 августа 2021
Эвертон
14.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
47'
Ришарлисон
76'
А. Дукуре
81'
Д. Калверт-Льюин
22'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Саутгемптон
Замена
Э. Гордон
️️️️
Ришарлисон
89'
Замена
Й. Мина
️️️️
Д. Грей
83'
83'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Р. Перро
ГОЛ! 3:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Ришарлисон
81'
80'
Замена
И. Диалло
️️️️
О. Ромеу
80'
Замена
Н. Телла
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
А. Дукуре
77'
ГОЛ! 2:1!
А. Дукуре
Пас отдал
А. Ивоби
76'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Э. Таунсенд
70'
ГОЛ! 1:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Э. Таунсенд
47'
Желтая карточка
Ришарлисон
30'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Ч. Адамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
4-2-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
27
Холгейт
5
Кин
23
Коулмен
6
Дукуре
25
Аллан
10
Грей
25
Таунсенд
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-2-2-2
29
МакКарти
2
Ливраменто
22
Салису
5
Стивенс
15
Перро
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
32
Уолкотт
12
Дженепо
19
Адамс
10
Армстронг
47
Ришарлисон
10
Гордон
10
Гордон
47
Ришарлисон
10
Грей
22
Мина
22
Мина
10
Грей
25
Таунсенд
17
Ивоби
17
Ивоби
25
Таунсенд
21
Ромеу
27
Диалло
27
Диалло
21
Ромеу
15
Перро
27
Редмонд
27
Редмонд
15
Перро
32
Уолкотт
23
Телла
23
Телла
32
Уолкотт
Остались в запасе
Эвертон
Саутгемптон
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
7
Ян Валери
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
33
Натан Бродхед
ЦФ
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Эвертон - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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